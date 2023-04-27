Байден посетит саммит G-7 в Хиросиме: Белый дом

Новости

Вашингтон, 25 апреля (Jiji Press). Президент США Джо Байден примет участие в саммите «Большой семёрки» 19-21 мая в городе Хиросима на западе Японии, сообщили из Белого дома.

24 мая президент примет участие в саммите в Сиднее стран Quad – Японии, США, Австралии и Индии, добавили в Белом доме.

Ожидается, что на встречах Байден призовет к дальнейшей поддержке Украины, которая подверглась вторжению России. Также заметно, что он стремится укрепить единство стран G7 и Quad против Китая, который продолжает гегемонию в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепляя при этом свои связи с Россией.

«Президент и лидеры G-7 обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непоколебимую поддержку Украины со стороны G-7, решение продовольственного и климатического кризисов, обеспечение инклюзивного и устойчивого экономического роста, а также продолжение энергетического перехода в своей стране и у наших партнёров по всему миру», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Саммит Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза пройдёт под председательством премьер-министра Японии Кисиды Фумио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме