Кисида в ходе поездки по странам Африки будет стремиться налаживать сотрудничество в связи с войной в Украине
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Токио, 27 апреля (Jiji Press). Ожидается, что премьер-министр Японии Кисида Фумио в ходе своей поездки по странам Африки, которая начнётся 29 апреля, призовёт африканских лидеров к сотрудничеству в ответ на войну в Украине.
По словам японских официальных лиц, Кисида стремится к тому, чтобы голоса африканских лидеров были отражены в дискуссиях на саммите «Большой семёрки» основных демократий, который он собирается провести в Хиросиме в следующем месяце.
Ключевыми темами саммита G-7 станут поддержание верховенства права и укрепление международного порядка после вторжения России в Украину.
Кисида должен встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 30 апреля, с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо – 1 мая, с президентом Кении Уильямом Руто – 3 мая и с президентом Мозамбика Филипе Ньюси – 4 мая.
Африканские страны являются основными членами так называемой группы стран с формирующимся рынком и развивающихся стран Глобального Юга, которая в последние годы расширяет свое присутствие в международном сообществе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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