Правящий лагерь Японии обсудит экспорт летального оружия
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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Уже в этом месяце правящая коалиция Японии начнёт обсуждение вопроса о том, разрешить ли экспорт летального оружия в Украину, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Либерально-демократическая партия хочет значительного смягчения правил по передаче оборонной техники, в то время как её партнёр по коалиции, Комэйто, остаётся осторожной.
Обсуждения начались после того, как японское правительство в конце прошлого года заявило, что пересмотрит руководящие принципы в рамках более широкого плана по укреплению обороны страны.
Текущие руководящие принципы позволяют Японии экспортировать оборонное оборудование в принципе только союзникам и партнёрам, таким как Соединённые Штаты, и только для целей спасения, транспортировки, оповещения, наблюдения и траления мин.
После того, как Россия вторглась в Украину, японское правительство поспешно вставило в инструкции описание, разрешающее экспорт в «Украину в условиях вторжения, нарушающего международное право».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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