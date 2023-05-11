В японском посёлке морского вредителя превращают в местный деликатес
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Айнан, префектура Эхимэ, 10 мая (Jiji Press). В посёлке Айнан на западе Японии из одного вида морских ежей, который считается вредителем, поскольку пожирает морские водоросли, делают местный деликатес.
Компания Ainan в префектуре Эхимэ выпустила марку продуктов из морского ежа, которого кормят остатками местных фирменных сельскохозяйственных продуктов – брокколи и цитрусовых.
Бренд под названием «уникколи», созданным из японского слова уни, «морской ёж», и «брокколи», был разработан в надежде улучшить местную рыболовную среду с учётом Целей устойчивого развития ООН.
«Мы надеемся, что молодое поколение задумается о морской среде», – сказал 39-летний Симидзу Ёсукэ, который работает в отделе рыболовства городской администрации и участвовал в разработке бренда.
Обычно не пригодный для употребления в пищу человеком диадемовый морской ёж, обитающий в тёплых водах, имеет ядовитые шипы, а также характерный запах и вяжущий вкус.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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