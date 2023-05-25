Японский писатель Мураками получил престижную награду в Испании
НовостиКультура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Париж, 24 мая (Jiji Press). Известный японский писатель Мураками Харуки стал лауреатом премии принцессы Астурийской в области литературы в этом году, сообщил испанский Фонд принцессы Астурийской.
«Его голос, выраженный в разных жанрах, оказал значительное влияние на разные поколения, – заявило жюри фонда. – Мураками Харуки – один из главных стайеров в современной литературе».
Престижные испанские призы обычно вручаются на церемонии, которая проводится в Овьедо, на севере Испании, в октябре.
Жюри высоко оценило «уникальность его литературы, её универсальность и способность сочетать японские традиции и наследие западной культуры в изысканном и новаторском повествовании».
В его произведениях «удалось выразить некоторые великие темы и конфликты нашего времени: одиночество, экзистенциальную неопределённость, терроризм и дегуманизацию в больших городах, а также заботу о своём теле и собственные размышления о творческом процессе», – считает жюри.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Новый роман Мураками Харуки поступил в продажу в Японии после шестилетнего перерыва
- В российской библиотеке в список уничтожаемых книг попали произведения японских авторов
- Мураками Харуки и джазовая музыка
- Библиотека Мураками Харуки – многоязычное окно в мир творчества писателя
- Сущность и существование переводной японской литературы: 30 лет со дня первой англоязычной публикации произведений Мураками Харуки
- Допустимы ли “двойные” переводы? О произведениях Мураками Харуки в Германии
- Любимые автомобили Мураками Харуки
- «Убийство командора»: первый взгляд на последний роман Мураками Харуки