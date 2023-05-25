Японский писатель Мураками получил престижную награду в Испании

Новости

Париж, 24 мая (Jiji Press). Известный японский писатель Мураками Харуки стал лауреатом премии принцессы Астурийской в ​​области литературы в этом году, сообщил испанский Фонд принцессы Астурийской.

«Его голос, выраженный в разных жанрах, оказал значительное влияние на разные поколения, – заявило жюри фонда. – Мураками Харуки – один из главных стайеров в современной литературе».

Престижные испанские призы обычно вручаются на церемонии, которая проводится в Овьедо, на севере Испании, в октябре.

Жюри высоко оценило «уникальность его литературы, её универсальность и способность сочетать японские традиции и наследие западной культуры в изысканном и новаторском повествовании».

В его произведениях «удалось выразить некоторые великие темы и конфликты нашего времени: одиночество, экзистенциальную неопределённость, терроризм и дегуманизацию в больших городах, а также заботу о своём теле и собственные размышления о творческом процессе», – считает жюри.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме