Фильмы Ghibli будут удалены из российского стримингового сервиса
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Токио, 26 мая (Jiji Press). Фильмы японской анимационной студии Ghibli Inc. будут удалены из российского потокового сервиса 1 июня – по всей видимости, в связи с вторжением России в Украину, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.
В сообщении говорится, что права на распространение фильмов Ghibli в России не могут быть продлены. Среди этих фильмов – «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо» режиссёра Миядзаки Хаяо.
До 31 мая российский потоковый сервис «Кинопоиск» предлагает скидки на фильмы Ghibli, установив цену в 1 рубль на каждый (около 2 йен), чтобы пользователи могли попрощаться с ними.
«Кинопоиск» сообщает на своём сайте, что даже если фильмы исчезнут из проката, они навсегда останутся в вашем сердце.
После того, как Россия начала агрессию против Украины, американские кинокомпании, включая Walt Disney Co., приостановили прокат фильмов в России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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