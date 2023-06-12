Nissan представляет технологию предотвращения столкновений на перекрёстках
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Nissan Motor Co. представила технологию поддержки вождения, предназначенную для предотвращения столкновений на перекрёстках.
По словам представителей Nissan, технология обнаруживает транспортное средство, с которым возможно столкновение, точно определяет его скорость и местоположение и немедленно активирует автоматический тормоз.
Компания планирует завершить разработку технологии в середине 2020-х годов и установить её на многие новые модели к 2030 году.
В технологии используется лазерная система обнаружения под названием LiDAR.
Во время тестового проезда в префектуре Канагава прототип автомобиля, оснащённый этой технологией, при движении со скоростью 60 километров в час обнаружил мотоцикл, въезжающий на перекресток слева, не снижая скорости, и избежал столкновения с ним.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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