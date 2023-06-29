Гора Фудзи откроется для восхождений в июле
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Фудзиёсида, преф. Яманаси, 28 июня (Jiji Press). Гора Фудзи откроется для восхождений в июле в условиях опасений по поводу роста числа быстрых восхождений, когда люди совершают ночные восхождения на вершину, хотя и не смогли забронировать место в горной хижине для отдыха.
Это будет первый сезон восхождений на самую высокую гору в Японии высотой 3776 метров, расположенную между префектурами Яманаси и Сидзуока, с момента, когда в мае правительство понизило категорию COVID-19 до категории более низкого риска в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях.
Альпинисты бронируют места в горных хижинах на маршрутах к вершине горы активнее, чем до пандемии COVID-19. Недавно отметили десятую годовщину регистрации Фудзи в качестве объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
На популярной тропе Ёсида на стороне Яманаси 24 июня сотрудники начали подготовку к открытию горной хижины на восьмой из 10 станций горы.
Места в хижине были почти полностью забронированы в июне, на месяц раньше, чем обычно, после того, как её вместимость была сокращена до 120, хотя до пандемии она вмещала 250 человек, потому что в прошлом году все комнаты были разделены и общих комнат не осталось из-за мер по снижению риска заражения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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