В Японии с июля 2024 года выпустят в обращение новые банкноты

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Токио, 28 июня (Jiji Press). Япония начнёт выпуск новых банкнот уже в первой половине июля 2024 года, заявил министр финансов Судзуки Сюнъити.

Дата начала выпуска будет установлена ​​примерно за шесть месяцев. В последний раз Япония вводила новые банкноты в 2004 году.

«Мы просим финансовые учреждения и частных бизнес-операторов подготовиться» – например, обновить банкоматы, сказал Судзуки журналистам после проверки процесса производства новых банкнот на Токийском заводе Национального бюро печати.

Типографское бюро начало массовое производство новых банкнот в прошлом году и планирует напечатать около 3 миллиардов листов в текущем финансовом году до марта 2024 года.

Новые банкноты включают банкноту в 10 000 иен с изображением Сибусавы Эйити, известного как отец капитализма в Японии.

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