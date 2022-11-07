В Японии прекращают печатать банкноты с портретом Фукудзавы Юкити

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Токио, 5 ноября (Jiji Press). Как стало известно, в Японии прекратили печатать банкноты номиналом 10 000 йен с портретом известного педагога Фукудзавы Юкити.

Также было прекращено производство купюр номиналом 5000 и 1000 йен с портретами писательницы эпохи Мэйдзи (1868-1912) Хигути Итиё и бактериолога Ногути Хидэё соответственно.

Массовое производство банкнот номиналом 10 000, 5 000 и 1000 йен с изменённым дизайном уже началось, а их обращение планируется начать в первой половине 2024 финансового года.

На новой купюре номиналом 10 000 йен изображен Сибусава Эйити, известный как «отец японского капитализма». На новых купюрах номиналом 5000 и 1000 йен изображены Цуда Умэко, которая способствовала развитию образования для женщин, и Китасато Сибасабуро, известный как «отец современной медицины» в Японии, соответственно.

Изменение дизайна банкнот, о котором правительство Японии объявило в 2019 году, направлено на предотвращение подделки.

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