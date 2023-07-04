Япония и ЕС будут укреплять сотрудничество в сфере правил использования искусственного интеллекта
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Токио, 3 июля (Jiji Press). Япония и Европейский союз в совместном заявлении указали, что они будут укреплять своё сотрудничество в цифровой сфере, включая регулярные переговоры о правилах использования искусственного интеллекта.
Стороны также заявили, что продолжат обсуждение важности открытой и безопасной инфраструктуры связи, поскольку разработка технологий для стандартов связи шестого поколения (6G) уже началась.
Совместное заявление было принято на сегодняшней встрече на уровне министров в Токио, в которой приняли участие министр цифровых технологий Японии Коно Таро и министр связи Мацумото Такэаки, а также еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
На онлайн-пресс-конференции Бретон сказал, что ЕС и Япония «имеют отличные экономические связи» и «разделяют схожие опасения по поводу экономической безопасности».
«Мы подтвердили, что будем более сплочёнными, чем когда-либо», – сказал Коно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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