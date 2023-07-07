Японские пивовары спешат начать продажи новых продуктов в преддверии снижения налогов
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Токио, 6 июля (Jiji Press). Крупные японские пивовары спешат начать продажи новых продуктов, ожидая, что снижение налогов в октябре и ослабление воздействия пандемии COVID-19 помогут обратить вспять спад на внутреннем рынке.
«Этот год – важный год для пивного рынка, такой бывает раз в несколько лет», – сказал представитель пивоваренной компании.
Налог на пиво будет снижен на 6,65 йен за 350 миллилитров в октябре. Крупные производители уже запускают новые продукты, которые стоят дороже, чем их основные продукты, цена которых составляет около 231 иены за 350-миллилитровую банку.
Asahi Breweries Ltd., которая считается ведущей японской пивоварной компанией по объёмам продаж в прошлом году, 11 июля планирует выпустить Asahi Shokusai в специальной банке, в которой при открывании образуется пена.
Компания планирует продавать новый продукт по цене около 284 йен за 340-миллилитровую банку, что можно считать завышенной ценой. Тем не менее, официальный представитель Asahi уверенно сказал: «Тенденция баловать себя роскошными продуктами сохранится».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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