Чат-бот Buddhabot отвечает на вопросы с помощью ChatGPT
НовостиТехнологии Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Киото, 19 июля (Jiji Press). Группа исследователей из Японии разработала чат-бот на основе искусственного интеллекта Buddhabot Plus, который даёт ответы с точки зрения буддизма, используя генеративный ИИ OpenAI ChatGPT.
Buddhabot Plus – это переработанная версия оригинального Buddhabot, разработанного группой в марте 2021 года, согласно заявлению группы, в которую входят исследователи из Киотского университета.
В то время как исходная версия просто предоставляла ответы, показывая фразы из основных буддийских писаний, полученные с помощью машинного обучения, Buddhabot Plus может предоставлять более подходящие ответы и дополнительные объяснения, сделанные ChatGPT.
У группы нет немедленных планов сделать новую версию общедоступной, потому что время от времени она по-прежнему даёт ошибочные объяснения.
Первоначальная версия Buddhabot давала ответы примерно на 1500 видов вопросов и ответов из писания Сутта-нипата, которое включает диалоги между Буддой и учениками. Но он не мог давать пояснений, и его ответы иногда были неточными, по словам группы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Рекомендации для школ в Японии призывают к ограниченному использованию генеративного искусственного интеллекта
- В Японии сдача домашних заданий, созданных искусственным интеллектом, может быть расценена как списывание
- Генеральный директор компании-оператора ChatGPT рассказал японским студентам, что искусственный интеллект будет ещё развиваться
- Суперкомпьютер Fugaku будет использоваться для создания японского генеративного ИИ
- Правительство Японии начинает обсуждать использование генеративного искусственного интеллекта
- Японский суперкомпьютер «Фугаку» в шестой раз возглавил два рейтинга суперкомпьютеров
- Искусственный интеллект в Японии: глубокое обучение и текущая ситуация