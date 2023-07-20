Чат-бот Buddhabot отвечает на вопросы с помощью ChatGPT

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Киото, 19 июля (Jiji Press). Группа исследователей из Японии разработала чат-бот на основе искусственного интеллекта Buddhabot Plus, который даёт ответы с точки зрения буддизма, используя генеративный ИИ OpenAI ChatGPT.

Buddhabot Plus – это переработанная версия оригинального Buddhabot, разработанного группой в марте 2021 года, согласно заявлению группы, в которую входят исследователи из Киотского университета.

В то время как исходная версия просто предоставляла ответы, показывая фразы из основных буддийских писаний, полученные с помощью машинного обучения, Buddhabot Plus может предоставлять более подходящие ответы и дополнительные объяснения, сделанные ChatGPT.

У группы нет немедленных планов сделать новую версию общедоступной, потому что время от времени она по-прежнему даёт ошибочные объяснения.

Первоначальная версия Buddhabot давала ответы примерно на 1500 видов вопросов и ответов из писания Сутта-нипата, которое включает диалоги между Буддой и учениками. Но он не мог давать пояснений, и его ответы иногда были неточными, по словам группы.

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