Швейцария и Лихтенштейн снимают ограничения на ввоз японских продуктов питания
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Токио, 15 августа (Jiji Press). Швейцария и Лихтенштейн сняли ограничения на импорт японских продуктов питания, введенные в связи с ядерной катастрофой на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, сообщило министерство сельского хозяйства.
Эти две страны больше не требуют представления сертификатов радиационной проверки для некоторых пищевых продуктов, произведенных в 10 префектурах, включая Фукусиму.
Благодаря их действиям количество стран с ограничениями на импорт японских продуктов питания из-за ядерной катастрофы на АЭС компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сократилось до семи, в том числе ограничения сохраняют Китай, Гонконг и Южная Корея.
Европейский союз, Норвегия и Исландия отменили свои ограничения 3 августа. Их примеру последовали Швейцария и Лихтенштейн.
Япония приветствует снятие ограничений, которое помогает восстановить районы, сильно пострадавшие от землетрясения и цунами в марте 2011 года и последующей ядерной катастрофы, заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Номура Тэцуро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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