Большинство японцев выступает за введение раздельных фамилий для супружеских пар
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Токио, 23 августа (Jiji Press) - Новый рекорд: 61% японцев поддерживают идею разрешения супружеским парам использовать разные фамилии, гласит пятилетний опрос аналитического центра, связанного с министерством социального обеспечения.
Данные Национального института народонаселения и социального обеспечения свидетельствуют, что поддержка использования разных фамилий выросла с 50,5 п.п. в 2018 году. В 2013 году этот показатель составлял 41,5 п.п., а в 2008 году - 42,8 п.п.
В июле прошлого года аналитический центр отправил анкеты в 16 470 домохозяйств и проанализировал ответы 5518 женщин, имеющих супругов.
Доля пар, оформивших гражданский брак, составила 99,4%. Из них 95,2% использовали фамилии мужей. Эти цифры практически не изменились с момента опроса в 2008 году.
Последний опрос также выявил, что 75,6% респондентов поддерживают легализацию однополых браков, что является ростом по сравнению с 69,5%, зафиксированными в 2018 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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