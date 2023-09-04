Япония ответила на критику Китая по поводу сброса воды на Фукусиме

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Токио, 2 сентября (Jiji Press)--Япония опровергла критику Китая по поводу сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Критика, размещенная посольством Китая в Токио на своем сайте, не основана на фактах и научных данных и противоречит мнению Международного агентства по атомной энергии, заявил в пятницу МИД Японии.

«Отрицать авторитет и власть МАГАТЭ - значит отрицать даже собственные стандарты безопасности Китая, которые основаны на стандартах безопасности МАГАТЭ», - говорится в сообщении министерства.

На сайте посольства появилось сообщение о том, что сброс воды с АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в Тихий океан может нанести непредвиденный ущерб морской среде и организму людей.

В сообщении также утверждалось, что невозможно судить о безопасности воды только по данным мониторинга, предоставленным Японией, и что без участия третьей страны этот мониторинг не является прозрачным.

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