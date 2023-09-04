20 миллиардов йен на поддержку рыбной промышленности: Япония стремится снизить зависимость от Китая

Новости

Токио, 2 сентября (Jiji Press) - По информации, японское правительство рассматривает выделение дополнительных 20 миллиардов йен для поддержки рыбной промышленности после полного запрета на импорт японской рыбопродукции со стороны Китая.

Для сокращения зависимости Японии от Китая, где осуществляется экспорт гребешков и других рыбных продуктов, правительство планирует использовать средства из резервного фонда для поддержки поиска новых зарубежных рынков и усиления внутренней переработки.

Официальное объявление о новой помощи ожидается в понедельник.

В частности, правительство предоставит субсидии для внедрения на японских заводах оборудования для очистки гребешков от раковины, позволяя экспортировать их напрямую, обходя Китай, который является центром переработки японской продукции.

Также предпринимаются шаги по закупке и временному хранению гребешков и других рыбных продуктов, имеющих существенное влиянйена японский экспорт.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме