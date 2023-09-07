Кисида побеседовал с премьер-министром Китая по вопросу сброса воды в Фукусиме

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Джакарта, 6 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл в Джакарте короткую беседу с премьер-министром Китая Ли Цяном по поводу выброса в море тритийсодержащей очищенной воды с повреждённой атомной электростанции на северо-востоке Японии.

Это был первый контакт между Кисидой и Ли с тех пор, как в конце прошлого месяца начался сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

После разговора Кисида сообщил журналистам, что изложил Ли основную позицию Японии по этому вопросу. Он отказался комментировать детали разговора, в том числе то, что сказал Ли.

В ответ на выброс очищенной воды Китай ввёл полный запрет на импорт японской рыбной продукции.

По словам источника в правительстве Японии, Кисида в ходе беседы призвал китайскую сторону немедленно снять запрет на импорт и действовать на научных основаниях.

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