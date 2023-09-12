TEPCO завершила первый этап сброса воды на АЭС «Фукусима-1»

Новости

Токио, 11 сентября (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила, что завершила согласно плану первый этап сброса очищенной воды с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан.

В TEPCO отметили, что во время сброса воды не было обнаружено никаких проблем, таких как утечки или обнаружение сверхнормативных уровней концентрации трития, радиоактивного изотопа водорода.

Ожидается, что второй этап сброса воды начнётся в конце сентября.

На первом этапе, который начался 24 августа, до 10 сентября TEPCO слила около 7800 тонн очищенной воды в точке примерно в 1 километре от станции после разбавления её морской водой и смыла небольшое количество остаточной очищенной воды в используемых трубах на следующий день.

Оператор пострадавшей от катастрофы электростанции в префектуре Фукусима в 2011 году ежедневно измеряет уровни концентрации трития в близлежащих водах, причем большинство проб содержат тритий ниже предела обнаружения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме