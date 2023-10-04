Правительство Японии предупреждает любителей осеннего туризма о медведях
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Токио, 3 октября (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии призывает людей, планирующих отправиться в горы в этот осенний туристический сезон, принять меры предосторожности против медведей.
По данным министерства, количество смертей и травм от нападений медведей растёт, причём число таких случаев в апреле-июле достигло рекордного уровня в 54 случая. За тот же период медведи были замечены в 7967 случаях, что является вторым по величине показателем за пять лет. Однако считается, что существует значительное количество незарегистрированных случаев.
Осенью медведи поедают огромное количество желудей, чтобы подготовиться к зимней спячке.
«Однако урожай желудей в этом году плохой, особенно в регионе Тохоку», – сказал представитель министерства, отвечающий за политику в отношении дикой природы.
«Количество жертв может возрасти, если голодные медведи будут выходить из своей горной среды обитания в населённые пункты», – предупредил чиновник.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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