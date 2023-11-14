NHK исключила бывших исполнителей агентства талантов Johnny из музыкального шоу «Кохаку»

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Токио, 13 ноября (Jiji Press)/ Японская общественная телекомпания NHK заявила, что ни один из исполнителей компании Johnny & Associates Inc. не появится в её музыкальном шоу «Кохаку ута гассэн» («Битва песен красных и белых») в конце года из-за скандала, связанного с сексуальным насилием с участием покойного основателя агентства талантов.

NHK, или Japan Broadcasting Corp., следовала своей политике не делать новых предложений агентству до тех пор, пока не будет постепенно введена компенсация жертвам сексуального насилия, пояснил представитель NHK.

Впервые за 44 года в продолжительном музыкальном шоу, которое выйдет в эфир в канун Нового года, не примут участие артисты из агентства талантов, которое было переименовано в Smile-Up. Inc. после скандала.

Около пяти-шести групп и отдельных лиц из агентства талантов ежегодно выступали на музыкальном шоу в течение последнего десятилетия.

В сентябре агентство талантов провело свою первую пресс-конференцию, посвященную скандалу, и признало, что покойный основатель Джонни Китагава десятилетиями подвергал молодых исполнителей сексуальному насилию.

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