Высший суд Южной Кореи вынес решение в отношении японских компаний по делу о труде в военное время

Политика Экономика Общество

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Сеул, 21 декабря (Jiji Press) - Верховный суд Южной Кореи подтвердил решения нижестоящих судов, которые обязали две японские компании выплатить компенсации южнокорейским истцам за труд в военное время.

Высшая судебная инстанция придерживается своих решений с 2018 года, согласно которым права бывших южнокорейских рабочих в военное время требовать компенсации от японских компаний не подпадают под действие соглашения 1965 года о собственности и претензиях, подписанного между двумя странами.

 

До постановлений 2018 года существовали объективные препятствия, мешавшие бывшим рабочим реализовать свои права, заявил высший суд, отклонив заявления Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Nippon Steel Corp. о том, что права были утрачены из-за истечения срока давности. Решения, предписывающие обеим компаниям выплатить компенсацию, были окончательно утверждены.

До постановлений 2018 года существовали объективные препятствия, мешавшие бывшим рабочим реализовать свои права, заявил высший суд, отклонив заявления Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Nippon Steel Corp. о том, что права были утрачены из-за истечения срока давности. Решения, предписывающие обеим компаниям выплатить компенсацию, были окончательно утверждены.

 

２１日、ソウルの韓国最高裁で、戦時中の徴用を巡る訴訟の判決後、取材に応じる原告遺族ら

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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