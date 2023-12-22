Высший суд Южной Кореи вынес решение в отношении японских компаний по делу о труде в военное время

Новости

Сеул, 21 декабря (Jiji Press) - Верховный суд Южной Кореи подтвердил решения нижестоящих судов, которые обязали две японские компании выплатить компенсации южнокорейским истцам за труд в военное время.

Высшая судебная инстанция придерживается своих решений с 2018 года, согласно которым права бывших южнокорейских рабочих в военное время требовать компенсации от японских компаний не подпадают под действие соглашения 1965 года о собственности и претензиях, подписанного между двумя странами.

До постановлений 2018 года существовали объективные препятствия, мешавшие бывшим рабочим реализовать свои права, заявил высший суд, отклонив заявления Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Nippon Steel Corp. о том, что права были утрачены из-за истечения срока давности. Решения, предписывающие обеим компаниям выплатить компенсацию, были окончательно утверждены.

До постановлений 2018 года существовали объективные препятствия, мешавшие бывшим рабочим реализовать свои права, заявил высший суд, отклонив заявления Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и Nippon Steel Corp. о том, что права были утрачены из-за истечения срока давности. Решения, предписывающие обеим компаниям выплатить компенсацию, были окончательно утверждены.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме