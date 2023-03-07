Ориентированное на будущее решение, принятое в отношении труда военного времени: президент Южной Кореи

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Сеул, 6 марта (Jiji Press). Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что недавно объявленный план по решению проблемы его страны с Японией, касающейся принудительного труда во время войны, воплощает решимость реализовать ориентированные на будущее двусторонние связи, сообщает канцелярия президента.

Японское правительство, со своей стороны, заявило, что придерживается своих прошлых заявлений и заявлений о своём восприятии истории после объявления Сеулом о плане выплаты компенсаций существующим фондом истцам в судебных процессах по этому вопросу от имени японских компаний, против которых подан иск.

Это событие стало большим шагом вперёд для двух стран, чтобы наладить свои отношения, которые ухудшились после того, как решения Верховного суда Южной Кореи, предписывающие японским компаниям выплатить компенсацию за труд, предоставленный корейцами, реквизированными для работы на них во время Второй мировой войны, стали окончательными в 2018 году.

Согласно плану, компенсацию будет выплачивать Фонд жертв принудительной мобилизации императорской Японии, общественная корпорация.

Платежи будут финансироваться за счёт пожертвований частных компаний, в том числе южнокорейского производителя стали Posco, которые получили экономическую помощь Японии в соответствии с двусторонним соглашением 1965 года об имуществе и исках. Японских компаний нет в списке возможных доноров.

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