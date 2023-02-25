Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения «Иджис»

Политика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио  (Jiji Press). Корабли из Японии, США и Южной Кореи, оснащённые корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой «Иджис», провели 22 февраля совместные учения в Японском море, по всей видимости, посылая предупреждение Северной Корее, продолжающей запускать межконтинентальные баллистические и другие ракеты.

Министерство обороны Японии сообщило, что в совместных учениях приняли участие эсминец морских сил самообороны Японии «Атаго», эсминец ВМС США «Барри» и южнокорейский эсминец класса «Седжон Великий».

Они обменялись информацией о пусках и отслеживании баллистических ракет, подтвердив при этом регламенты сотрудничества при реагировании на ракетные угрозы.

Это были девятые подобные совместные учения трёх стран после восьмых, прошедших в октябре прошлого года.

Министерство заявило, что оно будет содействовать трёхстороннему сотрудничеству для решения вопросов безопасности в регионе.

弾道ミサイル共同対処訓練を実施した日米韓のイージス艦。（左から）海上自衛隊「あたご」、米海軍「バリー」、韓国海軍「世宗大王」＝２２日、日本海（防衛省統合幕僚監部提供）

戦闘指揮所（ＣＩＣ）で日米韓共同の弾道ミサイル対処訓練に取り組む海上自衛隊のイージス艦「あたご」の乗組員＝２２日（防衛省統合幕僚監部提供）

 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

Статьи по теме

 