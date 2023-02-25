Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения «Иджис»

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Токио (Jiji Press). Корабли из Японии, США и Южной Кореи, оснащённые корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системой «Иджис», провели 22 февраля совместные учения в Японском море, по всей видимости, посылая предупреждение Северной Корее, продолжающей запускать межконтинентальные баллистические и другие ракеты.

Министерство обороны Японии сообщило, что в совместных учениях приняли участие эсминец морских сил самообороны Японии «Атаго», эсминец ВМС США «Барри» и южнокорейский эсминец класса «Седжон Великий».

Они обменялись информацией о пусках и отслеживании баллистических ракет, подтвердив при этом регламенты сотрудничества при реагировании на ракетные угрозы.

Это были девятые подобные совместные учения трёх стран после восьмых, прошедших в октябре прошлого года.

Министерство заявило, что оно будет содействовать трёхстороннему сотрудничеству для решения вопросов безопасности в регионе.













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