Средняя цена новой квартиры в центре Токио впервые превысила 100 миллионов йен

Новости

Токио, 25 января (Jiji Press). Средняя цена за единицу жилья в новых многоквартирных домах, выставленных на продажу в густонаселённых 23 специальных районах Токио, впервые превысила 100 миллионов йен в годовом исчислении в 2023 году, сообщил аналитический центр Real Estate Economic Institute Co.

По данным центра, цена выросла на 39,4% по сравнению с предыдущим годом до 114,83 млн йен, достигая рекордного уровня третий год подряд. Средний показатель был намного выше прошлогоднего пика в 86,67 млн ​​йен в 1991 году, когда Япония находился на пике пузыря на рынке недвижимости.

В 2023 году многие ультрароскошные квартиры, в том числе Mita Garden Hills, где самая дорогая квартира была оценена в 4,5 миллиарда йен, появятся на рынке в округе Минато и в других местах в центре столицы.

По данным Real Estate Economic Institute, более 30 процентов квартир, построенных в 23 районах, были оценены в 100 миллионов йен или выше.

Средняя цена за единицу новых квартир во всём столичном регионе Токио, включающем соседние префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, выросла на 28,8% до 81,01 млн йен, также достигая рекордного уровня третий год подряд.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме