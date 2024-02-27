Создана база проживания для волонтёров, помогающих после землетрясения на полуострове Ното
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Анамидзу, префектура Исикава, 26 февраля (Jiji Press). В Анамидзу, префектура Исикава, открылась база проживания для добровольцев, оказывающих помощь при стихийных бедствиях. Она будет способствовать волонтёрской работе в этом городе в центральной Японии, сильно пострадавшем от землетрясения на полуострове Ното 1 января.
Около 40 человек из Исикавы и из-за его пределов приняли участие в волонтёрской деятельности в городе Судзу, а также в городе Исикава. Один из них сказал: «Я рад, что у меня появилось больше времени для работы».
На базе, созданной на территории бывшей муниципальной школы Анамидзу, в спортзале и в классах было поставлено в общей сложности 95 палаток на одного-двух человек. На базе также есть матрасы и картонные кровати. Добровольцам раздают ланч-боксы и рисовые лепёшки.
До создания базы волонтерам приходилось каждый день ездить на автобусе в Канадзаву, центр преф. Исикава, где они разместились, и обратно. Время их работы ограничивалось тремя-четырьмя часами в день.
Теперь они базируются в Анамидзу и могут рассчитывать на работу около восьми часов в день.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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