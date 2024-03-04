Через два месяца после землетрясения в Ното 11 000 эвакуированных ещё живут в эвакуационных центрах

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Канадзава, префектура Исикава, 1 марта (Jiji Press). Около 11 400 человек всё ещё живут в эвакуационных центрах в центральной японской префектуре Исикава, спустя два месяца после сильного землетрясения, которое произошло на полуострове Ното в первый день Нового года.

По состоянию 29 февраля землетрясение магнитудой 7,6, зарегистрированное до максимальной сейсмической интенсивности в 7 баллов по японской шкале, привело к гибели 241 человека, 15 из которых умерли по косвенным причинам. Семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Всего в результате стихийного бедствия было повреждено 75 000 домов.

Хотя проблемы с водоснабжением в Исикаве постепенно устранялись, около 18 880 домов по-прежнему остаются без водопровода, в том числе 4650 домов в городе Судзу.

Около 790 домов всё ещё страдали от перебоев с электричеством, в основном в гороСудзу и городе Вадзима.

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