Памятник гигантскому кальмару оказывает эмоциональную поддержку после землетрясения в Ното
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Ното, префектура Исикава, 13 марта (Jiji Press). Гигантский памятник кальмару в городе Ното, префектура Исикава, который когда-то критиковали как пустую трату денег, пережил невредимым сильное цунами, вызванное землетрясением на полуострове Ното 1 января и теперь неожиданно оказалось, что он оказывает эмоциональную поддержку пострадавшим местным жителям.
Хотя цунами нанесло серьезный ущерб городу в центральной Японии, в том числе множеству рыбацких лодок, 13-метровый памятник «Царь-кальмар» устоял на прежнем месте.
«Он оказался достаточно сильным, чтобы пережить землетрясение и цунами, – сказала женщина в конце февраля, с радостью наблюдая, как ее 4-летняя дочь играет возле памятника. – Я давно не видела такой улыбки на её лице».
«Хорошо, что он (памятник кальмару) не рухнул», – говорит дочь.
Памятник «Царю-кальмару» расположен на территории туристического объекта, открытого в июне 2020 года для привлечения внимания к ловле кальмаров – одной из отраслей промысла в городе. Памятник был построен в марте 2021 года, но вызвал разногласия, поскольку на строительство было использовано около 25 миллионов йен в виде экстренных субсидий на меры по борьбе с пандемией COVID-19. Об этих расходах даже сообщали зарубежные СМИ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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