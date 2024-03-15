Секция Канадзава-Цуруга линии Хокурику синкансэн откроется 16 марта
НовостиТехнологии Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Фукуи, 14 марта (Jiji Press). 16 марта откроется расширенный участок линии скоростного поезда Хокурику синкансэн, который соединит город Канадзава, префектура Исикава, и город Цуруга, префектура Фукуи.
Ожидается, что открытие нового участка будет способствовать усилиям по восстановлению региона Хокурику в центральной Японии после землетрясения на полуострове Ното 1 января, а также программе субсидирования поездок в регион, которая также будет запущена 16 марта.
Благодаря новому участку поезда Хокурику синкансэн будут добираться из Токио до Цуруги максимально быстро за 3 часа 8 минут, а из Токио в Фукуи – за 2 часа 51 минуту. Стоимость проезда по маршрутам Токио-Цуруга и Токио-Фукуи составит 16 360 йен и 15 810 йен соответственно.
Открытие нового участка было «нашим горячим желанием», сказал губернатор Фукуи Сугимото Тацудзи. «Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы вывести префектуру Фукуи на новый уровень».
125-километровый участок будет обслуживать две станции в Исикаве, включая Комацу, и четыре в Фукуи, включая Этидзэн-Такэфу и Фукуи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Молодые волонтёры оказывают помощь жертвам землетрясения в Ното
- В результате землетрясения в Ното образовалось 2,44 миллиона тонн отходов
- Япония одобрила пакет помощи после землетрясения в Ното, включающий туристические субсидии
- Канадзава, популярное туристическое направление, страдает от массовой отмены бронирования после землетрясения в Ното
- В связи с землетрясением в Ното вновь раздаются призывы отменить выставку Экспо в Осаке
- После землетрясения в Ното повреждены более 30 000 домов