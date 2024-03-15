Секция Канадзава-Цуруга линии Хокурику синкансэн откроется 16 марта

Новости

Фукуи, 14 марта (Jiji Press). 16 марта откроется расширенный участок линии скоростного поезда Хокурику синкансэн, который соединит город Канадзава, префектура Исикава, и город Цуруга, префектура Фукуи.

Ожидается, что открытие нового участка будет способствовать усилиям по восстановлению региона Хокурику в центральной Японии после землетрясения на полуострове Ното 1 января, а также программе субсидирования поездок в регион, которая также будет запущена 16 марта.

Благодаря новому участку поезда Хокурику синкансэн будут добираться из Токио до Цуруги максимально быстро за 3 часа 8 минут, а из Токио в Фукуи – за 2 часа 51 минуту. Стоимость проезда по маршрутам Токио-Цуруга и Токио-Фукуи составит 16 360 йен и 15 810 йен соответственно.

Открытие нового участка было «нашим горячим желанием», сказал губернатор Фукуи Сугимото Тацудзи. «Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы вывести префектуру Фукуи на новый уровень».

125-километровый участок будет обслуживать две станции в Исикаве, включая Комацу, и четыре в Фукуи, включая Этидзэн-Такэфу и Фукуи.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме