Япония выберет 16 аэропортов и портов для использования в оборонных целях

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Токио, 27 марта (Jiji Press). Правительство Японии планирует определить пять аэропортов и 11 морских портов в стране как объекты, которые могут использоваться Силами самообороны и Береговой охраной Японии в обычное время, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

В число этих объектов входят аэропорт Китакюсю в префектуре Фукуока, аэропорт Наха в префектуре Окинава, порт Кусиро на Хоккайдо и порт Исигаки на Окинаве.

В 2022 году правительство обязалось способствовать развитию государственной инфраструктуры для защиты гражданского населения, обучения в мирное время и бесперебойного использования и развёртывания во время чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что 16 аэропортов и портов будут использоваться в качестве баз для борьбы с запусками баллистических ракет и террористическими атаками на корабли, а также для мониторинга близлежащих вод. Их также будут использовать во время стихийных бедствий для эвакуации жителей отдалённых островов и отправки спасательных подразделений.

Планируется, что на объектах будут проведены такие усовершенствования, как расширение взлётно-посадочных полос, чтобы обеспечить взлёт и посадку крупных транспортных самолетов, а также строительство причалов для стыковки крупных кораблей Сил самообороны.

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