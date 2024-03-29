Япония принимает государственный бюджет в размере 112 трлн йен
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Токио, 28 марта (Jiji Press). Парламент Японии принял государственный бюджет на 2024 финансовый год, который предусматривает общие расходы в размере 112 571,7 млрд йен, что является вторым по величине показателем за всю историю.
Палата советников утвердила бюджет на год, который начинается 1 апреля, большинством голосов при поддержке в основном правящего блока после принятия Палатой представителей ранее в этом месяце.
Выступая на пресс-конференции после принятия бюджета, премьер-министр Кисида Фумио заявил: «Мы будем реализовывать важные меры полным ходом».
«У нас есть историческая возможность» полностью вывести страну из дефляции, сказал Кисида, пообещав сохранить рост заработной платы, превышающий рост цен.
Бюджет включает 1 триллион йен резервных фондов, часть которых будет потрачена на восстановление после землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло на полуострове Ното в центральной Японии в первый день Нового года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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