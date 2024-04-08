Япония запретит экспорт 164 товаров в Россию

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение о новом запрете экспорта 164 товаров в Россию, включая автомобильное моторное масло и оптическое оборудование.

Кабинет министров одобрил запрет на экспорт товаров, которые могут укрепить промышленную базу России, в рамках санкций против Москвы за вторжение на Украину. Запрет вступит в силу 17 апреля.

Также 5 апреля министерство торговли Японии заявило, что оно пересмотрело министерское уведомление о запрете импорта российских нетехнических алмазов, используемых в ювелирных изделиях. Мера вступит в силу 10 мая.

«Мы приложим все усилия для реализации запрета на экспорт и импорт из России в сотрудничестве с международным сообществом», – заявил на пресс-конференции министр торговли Сайто Кэн.

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