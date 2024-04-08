Япония запретит экспорт 164 товаров в Россию
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 апреля (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение о новом запрете экспорта 164 товаров в Россию, включая автомобильное моторное масло и оптическое оборудование.
Кабинет министров одобрил запрет на экспорт товаров, которые могут укрепить промышленную базу России, в рамках санкций против Москвы за вторжение на Украину. Запрет вступит в силу 17 апреля.
Также 5 апреля министерство торговли Японии заявило, что оно пересмотрело министерское уведомление о запрете импорта российских нетехнических алмазов, используемых в ювелирных изделиях. Мера вступит в силу 10 мая.
«Мы приложим все усилия для реализации запрета на экспорт и импорт из России в сотрудничестве с международным сообществом», – заявил на пресс-конференции министр торговли Сайто Кэн.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Кисида обещает продолжать поддержку Украины
- Япония не признаёт российские выборы на оккупированных территориях Украины
- Лидеры G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины
- Мисс Япония-2024, родившаяся в Украине, отказалась от титула в связи с её отношениями с женатым мужчиной
- Япония приняла дополнительные санкции против России: запрет на ввоз российских алмазов
- Глава МИД России: обсуждение вопроса Северных территорий закончено, никаких переговоров с Японией