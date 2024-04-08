Пострадавшая от землетрясения железная дорога в центральной части Японии полностью открылась через 3 месяца
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Анамидзу, префектура Исикава, 6 апреля (Jiji Press). Возобновлена работа всех участков железной дороги Ното тэцудо после того, как эта железнодорожная линия была повреждена в результате сильного землетрясения, которое потрясло полуостров Ното в центральной Японии в первый день Нового года.
Впервые за три месяца возобновилась работа 16,8-километрового участка, соединяющего станцию Ното-Накадзима в городе Нанао в префектуре Исикава и станцию Анамидзу в городе Анамидзу, также в Исикаве.
В настоящее время работа на железной дороге будет ограничена примерно 80 процентами обычного времени.
6 апреля на станции Анамидзу прошла церемония, посвященная открытию всех участков Ното тэцудо.
«Мы успели к новому финансовому году и новому учебному году», начавшимся в апреле, сказал Наката Тэцуя, глава железнодорожного оператора, государственно-частной компании (компании третьего сектора) Ното тэцудо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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