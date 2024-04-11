Кисида подарил Байдену лаковые изделия вадзима-нури из пострадавшего от землетрясения региона Ното

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Вашингтон, 9 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида подарил президенту США Джо Байдену лаковые изделия вадзима-нури из пострадавшего от землетрясения региона Ното в префектуре Исикава в центральной Японии в ходе обмена подарками в Белом доме 9 апреля.

Кисида рассказал президенту, что подарки – пара деревянных кофейных чашек и деревянная шариковая ручка – были «специально изготовлены по этому случаю с помощью более чем 100 производственных процессов» молодым мастером с пострадавшего от землетрясения магнитудой 7,6 в Новый год полуострова Ното.

Премьер-министр также подарил Байдену кофейные зёрна из префектуры Окинава, а трёхлетнему внуку президента – товары с изображением персонажей Super Mario от Nintendo Co.

Со своей стороны, Байден подарил Кисиде стол из чёрного ореха, изготовленный вручную в мастерской американцев японского происхождения в Пенсильвании, родном штате Байдена, а также альбом, подписанный американским певцом Билли Джоэлом, и ксилографию.

Первые леди Японии и США также обменялись подарками.

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