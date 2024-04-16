Волонтёр старается спасти старые вещи в пострадавшем от землетрясения Ното
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Судзу, префектура Исикава, 15 апреля (Jiji Press). Волонтёр, помогающий людям на пострадавшем от землетрясения полуострове Ното в префектуре Исикава, старается спасти вещи, которыми пользовались люди, напоминающие о старых временах в этом районе, прежде чем их выбросят как мусор после стихийного бедствия.
Сакаи Хироси, с 7 января живущий в городе Судзу в Исикаве, через несколько дней после землетрясения магнитудой 7,6, потрясшего полуостров Ното в первый день Нового года, работает волонтером, готовя горячую еду в соседнем убежище и помогая предоставлять банные услуги пострадавшим.
44-летний Сакаи сейчас предпринимает еще одну попытку поддержать пострадавших. В феврале он начал покупать бывшие в употреблении предметы, такие как инструменты для сельского хозяйства и рыбалки, найденные в домах, подлежащих сносу.
Сакаи, который управляет бизнесом, в том числе торговлей подержанными товарами в городе Сакухо в центральной префектуре Нагано, сказал: «Я не хочу, чтобы предметы повседневной жизни, которые их владельцы бережно использовали, превратились в отходы после стихийного бедствия».
Он купил более 1000 предметов, в том числе стеклянные поплавки, чтобы держать на плаву рыболовные сети, старый комод и деревянный ящик с надписью «Печёночное масло», сделанной в старом стиле, когда иероглифы писали справа налево.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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