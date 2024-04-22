Один человек погиб, семеро пропали без вести после крушения двух вертолётов Сил самообороны Японии
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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Два вертолёта японских Морских сил самообороны потерпели крушение во время учений в Тихом океане к югу от Токио вечером 20 апреля, в результате чего один член экипажа погиб, а семь других пропали без вести.
По словам представителей Минобороны, два вертолёта SH-60K, скорее всего, столкнулись в воздухе и упали в воду.
По словам официальных лиц, анализ радаров и других записей показал, что два вертолёта летели близко друг к другу, а их бортовые самописцы были обнаружены недалеко от полигона.
Два SH-60K, на каждом из которых было по четыре члена экипажа, проводили ночные противолодочные учения в районе примерно в 280 км к востоку от Торисимы в цепи островов Идзу, прежде чем потеряли связь.
По данным министерства, Силы самообороны продолжают поиск семи пропавших без вести членов экипажа, используя множество морских и воздушных судов и получая помощь от Береговой охраны Японии. Были найдены фрагменты вертолетов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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