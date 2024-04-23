При крушении вертолётов Сил самообороны Японии, вероятно, не сработала система предупреждения о столкновении

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Система предупреждения о столкновении, по-видимому, не сработала во время крушения вертолётов японских Морских сил самообороны в Тихом океане 20 апреля, заявили представители Министерства обороны.

Министерство считает, что два вертолета SH-60K, скорее всего, столкнулись друг с другом в воздухе и упали в воду у Торисимы в цепи островов Идзу к югу от Токио вечером 20 апреля, основываясь на радиолокационных записях и том факте, что их записывающие устройства были найдены близко друг от друга. Силы самообороны ищут семь пропавших без вести членов экипажа.

Два вертолёта с восемью членами экипажа на борту пропали без вести во время ночных противолодочных учений примерно в 280 км к востоку от Торисимы. Подтверждена смерть одного из восьми человек.

По словам представителей министерства, вертолёты SH-60K оснащены системой обмена информацией о местонахождении и другой информацией при выполнении одной и той же операции. Система подаёт предупреждающий звуковой сигнал, когда они приближаются друг к другу ближе допустимого предела.

Неизвестно, работала ли система должным образом во время последнего сбоя. Силы самообороны не обязывают членов экипажа держать систему включенной на протяжении всех учений.

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