При крушении вертолётов Сил самообороны Японии, вероятно, не сработала система предупреждения о столкновении
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 апреля (Jiji Press). Система предупреждения о столкновении, по-видимому, не сработала во время крушения вертолётов японских Морских сил самообороны в Тихом океане 20 апреля, заявили представители Министерства обороны.
Министерство считает, что два вертолета SH-60K, скорее всего, столкнулись друг с другом в воздухе и упали в воду у Торисимы в цепи островов Идзу к югу от Токио вечером 20 апреля, основываясь на радиолокационных записях и том факте, что их записывающие устройства были найдены близко друг от друга. Силы самообороны ищут семь пропавших без вести членов экипажа.
Два вертолёта с восемью членами экипажа на борту пропали без вести во время ночных противолодочных учений примерно в 280 км к востоку от Торисимы. Подтверждена смерть одного из восьми человек.
По словам представителей министерства, вертолёты SH-60K оснащены системой обмена информацией о местонахождении и другой информацией при выполнении одной и той же операции. Система подаёт предупреждающий звуковой сигнал, когда они приближаются друг к другу ближе допустимого предела.
Неизвестно, работала ли система должным образом во время последнего сбоя. Силы самообороны не обязывают членов экипажа держать систему включенной на протяжении всех учений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты