Представители Японии не участвовали в церемонии инаугурации Путина

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Токио, 7 мая (Jiji Press). Правительство Японии не направило своего представителя на церемонию в Москве, где Владимир Путин вступил на должность президента на новый шестилетний срок, из-за вторжения России в Украину.

Этот шаг Токио сигнализирует о дальнейшем ухудшении отношений с Москвой, что делает маловероятным возобновление в ближайшее время переговоров обеих сторон по разрешению территориального спора по поводу четырёх островов в северо-западной части Тихого океана, контролируемых Россией и на которые претендует Япония, и заключению мирного договора, формально прекращающего военные действия Второй мировой войны.

Посольство Японии в России получило приглашение на церемонию в последнюю минуту, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса. На предыдущей церемонии инаугурации Путина в 2018 году присутствовал тогдашний посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Япония присоединилась к другим членам «Большой семёрки» крупнейших демократических стран, осудив Москву и призвав сохранить санкции в отношении России.

В марте 2022 года Москва заявила, что приостанавливает переговоры по мирному договору с Токио из-за японских санкций. В феврале этого года Россия заявила о невозможности возобновить переговоры.

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