В посольстве США в Токио появится уполномоченный по делам Китая
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Вашингтон, 18 мая (Jiji Press). Государственный департамент США планирует с июля направить в посольство США в Токио офицера, который будет следить за проблемным поведением Китая и рассматривать меры противодействия, сообщил представитель этого ведомства.
Соединённые Штаты будут собирать больше информации о силовых действиях Китая в сотрудничестве с правительством Японии.
Человек, которого направят в посольство в Токио, будет наблюдать и заниматься проблемной деятельностью Китая, сообщил журналистам представитель ведомства.
Департамент создал Управление по координации Китая, неофициально известное как Китайский дом, для надзора за политикой США в отношении Китая. Уполномоченный будет работать в Китайском доме.
По данным ведомства, в посольства США за рубежом направлено около 20 таких офицеров.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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