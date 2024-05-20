В посольстве США в Токио появится уполномоченный по делам Китая

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Вашингтон, 18 мая (Jiji Press). Государственный департамент США планирует с июля направить в посольство США в Токио офицера, который будет следить за проблемным поведением Китая и рассматривать меры противодействия, сообщил представитель этого ведомства.

Соединённые Штаты будут собирать больше информации о силовых действиях Китая в сотрудничестве с правительством Японии.

Человек, которого направят в посольство в Токио, будет наблюдать и заниматься проблемной деятельностью Китая, сообщил журналистам представитель ведомства.

Департамент создал Управление по координации Китая, неофициально известное как Китайский дом, для надзора за политикой США в отношении Китая. Уполномоченный будет работать в Китайском доме.

По данным ведомства, в посольства США за рубежом направлено около 20 таких офицеров.

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