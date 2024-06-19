Правительство Японии планирует в 2025 финансовом году запустить полномасштабные услуги с использованием беспилотного вождения
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Токио, 18 июня (Jiji Press). Правительство Японии приняло политику условного запуска полноценных услуг беспилотного вождения на дорогах общего пользования по всей стране в 2025 финансовом году.
На совещании по цифровой административной и финансовой реформе правительство также решило начать оказывать финансовую поддержку первоначальным инвестициям в предприятия, использующие так называемые автономные транспортные средства 4-го уровня, с текущего финансового года до марта следующего года.
В настоящее время на прохождение экзамена на получение разрешения на автономное вождение в соответствии с Законом о дорожном движении уходит 11 месяцев. Правительство недавно поставило цель сократить этот период до двух месяцев за счёт устранения дублирующих контрольных процедур.
Что касается услуг такси, которые в некоторых регионах уже эксплуатируются с апреля, участники встречи договорились продолжить обсуждение вопроса об их внедрении во всей стране.
Тем временем министр цифровых технологий Коно Таро предложил увеличить штат цифрового агентства в 1,5 раза до примерно 1500 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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