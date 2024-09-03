Летняя температура в Японии в 2024 году вновь достигла рекордно высокого уровня

Новости

Токио, 2 сентября (Jiji Press). Температура в Японии этим летом вновь достигла рекордно высокого уровня, зафиксированного в 2023 году, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Средняя температура с июня по август в 15 выбранных точках наблюдения по всей стране превысила средний показатель за 30 лет до 2020 года на 1,76 градуса Цельсия, сравнявшись с показателем лета прошлого года.

Летняя температура поверхности моря вблизи Японии превысила среднюю на 1,5 градуса, что стало новым максимумом с момента начала наблюдений в 1982 году.

Агентство провело совещание своей группы по анализу аномальных погодных явлений.

«Мы можем сказать, что в этом году у нас снова была аномальная погода, – сказал руководитель группы Накамура Хисаси, профессор Токийского университета. – Длительное глобальное потепление повысило температуру в Японии, а устойчиво высокие температуры моря в водах около Японии не могут быстро снизиться, что повышает вероятность беспрецедентно высоких температур».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме