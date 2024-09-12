Рекордное число кандидатов в борьбе за лидерство в ЛДП: 9 претендентов обсуждают скандал с теневыми фондами

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12 числа официально стартовала кампания по выборам нового председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, который сменит на этом посту действующего премьер-министра Кисиду Фумио. В борьбу за лидерство вступили рекордные 9 кандидатов, среди которых две женщины. Такое большое число претендентов, невиданное с 1972 года, когда была введена система рекомендаций, связывают с недавним роспуском партийных фракций.

Главной темой предвыборных дебатов стали политические реформы и обновление партии. Это вызвано серьезным кризисом доверия к ЛДП после скандала с теневыми фондами фракций. Ожидается острая конкурентная борьба, не исключена вероятность второго тура голосования.

Выборы нового лидера ЛДП состоятся 27 числа. Победитель, скорее всего, станет следующим премьер-министром Японии, что придает этим выборам особое значение.

В выборах председателя ЛДП будут учитываться 734 голоса: 367 от парламентариев и столько же от рядовых членов партии и ее сторонников. С 2018 года голоса партийцев и сторонников подсчитываются в общенациональном масштабе и распределяются между кандидатами пропорционально.

Учитывая рекордное число претендентов, высока вероятность, что никто не наберет абсолютного большинства в первом туре. В этом случае два лидера выйдут во второй тур, где каждое региональное отделение партии получит один голос от имени своих членов и сторонников.

Правительство и правящая коалиция намерены созвать внеочередную сессию парламента 1 октября для утверждения нового премьер-министра. Также обсуждается возможность проведения досрочных выборов в нижнюю палату парламента, самая ранняя дата которых - 27 октября. Коидзуми и Исиба, лидирующие в опросах общественного мнения о «будущем председателе», уже намекнули на возможность скорого роспуска парламента.

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