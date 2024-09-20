Японские компании разрешают сотрудникам временно вернуться на родину на фоне растущей тревоги среди японцев после нападения на мальчика в Китае

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Пекин, 19 сентября (Jiji Press) ---- После нападения на японского мальчика в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Китай) пострадавший ребенок скончался 19 числа. Всего месяц назад подобный инцидент произошел в Сучжоу (провинция Цзянсу), что вызвало сильное беспокойство среди японских граждан, проживающих в Китае. Некоторые компании начали предпринимать меры по временной репатриации своих сотрудников.

«Безопасность и спокойствие — основа для ведения бизнеса. Мы не можем игнорировать тот факт, что японцы дважды подряд стали мишенью нападений», — заявил представитель крупного производителя, базирующегося в Пекине. Он сообщил, что компания рассматривает возможность временного возвращения семей сотрудников в Японию.

Группа Panasonic приняла решение разрешить временное возвращение не только семей, но и самих сотрудников, покрывая все расходы. Они также планируют создать консультационный центр для поддержки персонала. Представители других японских компаний в Пекине также прокомментировали ситуацию: «Мы будем индивидуально опрашивать сотрудников с детьми об их опасениях» (крупный автопроизводитель), «Мы временно приостанавливаем командировки в Китай» (производитель комплектующих).

Один из экспатриантов в Пекине добавил: «В нашей компании было дано указание воздержаться от мероприятий, где собираются только японцы».

Хонма Тецуро, председатель «Китайско-японской торговой палаты», объединяющей японские компании и организации, работающие в Китае, присутствовал на экстренном совещании с руководством посольства Японии в Китае, прошедшем вечером того же дня в Пекине. Он заявил: «Компании-члены уже начали предпринимать меры в ответ на этот инцидент. Мы будем обмениваться информацией между компаниями-участниками». Также он обратился к правительствам Японии и Китая с просьбой «оперативно предоставить подробную информацию, включая предысторию инцидента».

Упомянутый ранее представитель крупного производителя отметил, что мотивы подозреваемого, задержанного в связи с инцидентом в Сучжоу, до сих пор неизвестны. «Для принятия эффективных мер безопасности необходимо тщательное расследование», — подчеркнул он. Далее он категорически заявил: «В нынешней ситуации невозможно принимать решения о расширении инвестиций в Китай». Существуют опасения, что это может привести к дальнейшему снижению инвестиционной активности японских компаний, которая уже имеет тенденцию к спаду.

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