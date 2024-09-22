Правительство обжалует решение суда по делу пострадавших от атомной бомбардировки

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Токио, 21 сентября (Jiji press) --Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл встречу с губернатором префектуры Нагасаки и мэром города Нагасаки. На встрече обсуждался вопрос о статусе людей, пострадавших от атомной бомбардировки, но не признанных официально «хибакуся» (жертвами атомной бомбардировки), так как они находились за пределами официально установленной зоны поражения.

Кисида заявил, что правительство расширит медицинскую помощь для этой категории граждан. Однако он также сообщил о намерении обжаловать недавнее решение окружного суда Нагасаки, который признал часть истцов «хибакуся».

Одним из ключевых вопросов в этом деле является так называемый «чёрный дождь» (радиоактивные осадки, выпавшие после взрыва). Позиция правительства и выводы суда по этому вопросу расходятся.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Кейдзо Такеми пояснил необходимость апелляции: «Обоснование нынешнего судебного решения отличается от предыдущего иска, утверждённого Верховным судом. Поэтому нам необходимо обратиться в вышестоящую инстанцию».

Ранее, в августе, во время визита в Нагасаки, Кисида поручил разработать меры по решению проблемы пострадавших. Сейчас, после решения суда от 9 числа этого месяца, правительство продолжает рассматривать возможные меры помощи.

Премьер-министр подчеркнул, что были приложены «максимальные усилия» для координации действий и поиска решения. Срок подачи апелляции истекает 24 числа.



















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