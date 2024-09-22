Правительство обжалует решение суда по делу пострадавших от атомной бомбардировки

Общество Политика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 21 сентября (Jiji press) --Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл встречу с губернатором префектуры Нагасаки и мэром города Нагасаки. На встрече обсуждался вопрос о статусе людей, пострадавших от атомной бомбардировки, но не признанных официально «хибакуся» (жертвами атомной бомбардировки), так как они находились за пределами официально установленной зоны поражения.

Кисида заявил, что правительство расширит медицинскую помощь для этой категории граждан. Однако он также сообщил о намерении обжаловать недавнее решение окружного суда Нагасаки, который признал часть истцов «хибакуся».

Одним из ключевых вопросов в этом деле является так называемый «чёрный дождь» (радиоактивные осадки, выпавшие после взрыва). Позиция правительства и выводы суда по этому вопросу расходятся.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Кейдзо Такеми пояснил необходимость апелляции: «Обоснование нынешнего судебного решения отличается от предыдущего иска, утверждённого Верховным судом. Поэтому нам необходимо обратиться в вышестоящую инстанцию».

Ранее, в августе, во время визита в Нагасаки, Кисида поручил разработать меры по решению проблемы пострадавших. Сейчас, после решения суда от 9 числа этого месяца, правительство продолжает рассматривать возможные меры помощи.

Премьер-министр подчеркнул, что были приложены «максимальные усилия» для координации действий и поиска решения. Срок подачи апелляции истекает 24 числа.

 

長崎県知事らとの面会を終え、記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２１日午前、首相公邸

長崎市の鈴木史朗市長（左端）、長崎県の大石賢吾知事（左から２人目）と面会する岸田文雄首相。右端は武見敬三厚生労働相＝２１日午前、首相公邸

岸田文雄首相との面会後に記者会見する長崎県の大石賢吾知事（右）と長崎市の鈴木史朗市長＝２１日午後、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

общество Нагасаки атомная бомба Хибаку атомная бомбардировка Jiji Press Хибакуся