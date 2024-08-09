Послы стран-партнёров Японии по G-7 не будут присутствовать на церемонии в Нагасаки

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Нагасаки, 8 августа (Jiji Press). Послы Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и США в Японии не будут присутствовать на ежегодной церемонии мира, которая состоится в Нагасаки 9 августа, сообщил 8 августа мэр этого города Судзуки Сиро.

Шесть стран, партнёров Японии по «Большой семёрке», выразили обеспокоенность тем, что Нагасаки не пригласил Израиль, который ведёт ожесточённую борьбу с ХАМАС на палестинской территории Газа, на церемонию этого года.

Судзуки сообщил журналистам, что решение не приглашать Израиль «не было принято по политическим причинам» и что оно не будет изменено. «Мы хотим провести церемонию гладко, в спокойной и торжественной обстановке, – добавил мэр. – Нас не должны останавливать никакие препятствия».

Этот город в июне решил не приглашать Россию и Беларусь на мирную церемонию третий год подряд из-за их вторжения в Украину. 31 июля власти города заявили, что не пригласят и Израиль в условиях растущей напряжённости на Ближнем Востоке.

Позднее Судзуки дал устные разъяснения послам шести стран и Европейского союза, также входящего в G-7, или их заместителям, относительно решения не приглашать Израиль в этом году, но не смог добиться от них полного понимания.

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