Посланник США не будет присутствовать на церемонии мира в Нагасаки

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Токио, 7 августа (Jiji Press). Посол США в Японии Рам Эмануэль не будет присутствовать на ежегодной церемонии мира, которая состоится в городе Нагасаки 9 августа, сообщили источники в посольстве США в Токио.

По словам источников, от имени Эмануэля в церемонии, посвящённой 79-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки Соединёнными Штатами, примет участие Чука Асике, главный сотрудник консульства США в Фукуоке, городе, расположенном недалеко от Нагасаки.

Посол Великобритании в Японии Джулия Лонгботтом заявила 6 августа, что пропустит церемонию, поскольку посол Израиля в Японии Гилад Коэн не был приглашён на мероприятие из-за конфликта между Израилем и палестинской военизированной группировкой ХАМАС.

Соединённые Штаты, ключевой союзник Израиля, намерены последовать примеру Великобритании.

И Эмануэль, и Лонгботтом посетили церемонию мира этого года в Хиросиме 6 августа, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки США этого японского города 79 лет назад. Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, и ещё одну на Нагасаки три дня спустя, в последние дни Второй мировой войны.

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