Кикути станет седьмым японским кардиналом Ватикана

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Париж, 6 октября (Jiji Press). Папа Франциск назначил архиепископа Токио Кикути Исао и ещё 20 кардиналов, сообщило официальное информационное агентство Святого Престола Vatican News.

21 кардинал будет избран на консистории 8 декабря.

Кардиналы, занимающие второе по значимости звание в католической иерархии, являются главными советниками Папы.

По данным Конференции католических епископов Японии, 65-летний Кикути стал седьмым японцем, получившим эту должность. Шестой, Маэда Манъё, занял этот пост в 2018 году.

Кикути родился в городе Мияко в северо-восточной префектуре Иватэ и с 2017 года занимает пост архиепископа Токио.

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