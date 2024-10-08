Кикути станет седьмым японским кардиналом Ватикана
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Париж, 6 октября (Jiji Press). Папа Франциск назначил архиепископа Токио Кикути Исао и ещё 20 кардиналов, сообщило официальное информационное агентство Святого Престола Vatican News.
21 кардинал будет избран на консистории 8 декабря.
Кардиналы, занимающие второе по значимости звание в католической иерархии, являются главными советниками Папы.
По данным Конференции католических епископов Японии, 65-летний Кикути стал седьмым японцем, получившим эту должность. Шестой, Маэда Манъё, занял этот пост в 2018 году.
Кикути родился в городе Мияко в северо-восточной префектуре Иватэ и с 2017 года занимает пост архиепископа Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японцы и христианство: почему в Японии так мало верующих?
- История христианства в Японии: христиан около 1,5%
- Изабелла Бёрд и её путешествия по Японии XIX века
- Церковь Объединения и её японские жертвы: необходимость «религиозной грамотности»
- Правительство Японии представит законопроект о жертвах Церкви Объединения
- Церковь объединения полвека поддерживала связи с ЛДП
- Первоначальной целью стрелявшего в Абэ Синдзо могло быть руководство религиозной группы
- В Японии новое законодательство призвано спасти детей от жестокого обращения со стороны религиозных родителей
- Церковь Объединения добивалась политических соглашений с членами ЛДП