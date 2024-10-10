Замок Хиконэ могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Токио, 9 октября (Jiji Press). Консультативная группа ЮНЕСКО сообщила японскому правительству, что замок Хиконэ в западной префектуре Сига, возможно, соответствует критериям для включения в список Всемирного культурного наследия, сообщило Агентство по делам культуры Японии.

Уведомив агентство о результатах предварительной оценки 2 октября, Международный совет по памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС) указал на возможность оценки замка периода Эдо как объекта, несущего уникальное свидетельство исчезнувшей культурной традиции или цивилизации и отвечающего условию внесения в список охраняемых объектов.

Но в то же время комиссия рекомендовала рассмотреть комплексную номинацию, поскольку замок Хиконэ сам по себе не может полностью объяснить, насколько систематически сёгунат Токугава управлял феодалами даймё. Этот совет не совпадает с желанием префектуры Сига номинировать замок отдельно.

Правительство, которое впервые подало заявку на предварительную оценку ИКОМОС, рассмотрит дальнейшие действия на основе результатов оценки. Если оно решит номинировать замок, соответствующие документы будут представлены в Комитет всемирного наследия не ранее 2026 года. Ожидается, что комитет примет решение в 2027 году или позже.

Замок находится в предварительном списке Японии для возможных объектов Всемирного наследия более 30 лет. Правительство запросило оценку ICOMOS в сентябре прошлого года по рекомендации Совета по делам культуры.

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