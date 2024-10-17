Suzuki выпустила в Японии новый внедорожник Fronx

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Токио, 16 октября (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. представила в Японии совершенно новый компактный внедорожник Fronx, представив глобальный стратегический автомобиль на высококонкурентном рынке внедорожников страны.

Fronx – внедорожник в кузове купе, популярный во всем мире, особенно в Индии.

Модель, доступная в Японии, адаптирована к дорожным условиям страны, включая заснеженные дороги.

Полноприводная версия со специально разработанными шинами, обеспечивающими высокую топливную экономичность и комфортную езду, была выпущена только для Японии.

Благодаря устойчивости, достигаемой за счёт низкого центра тяжести, Fronx может легко разворачиваться на небольших пространствах, таких как парковки и узкие переулки.

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