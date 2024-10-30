В Японии 30 человек подали в суд на Meta из-за мошеннической рекламы
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Осака, 29 октября (Jiji Press). В Японии тридцать человек, жалующихся на ущерб от мошенничества, подали иски против американского технологического гиганта Meta Platforms Inc. (ранее Facebook Inc.) и его японского подразделения за то, что они не заблокировали фальшивую рекламу инвестиций в социальных сетях, в которой использовались имена и изображения знаменитостей.
В исках, поданных в пять окружных судов, расположенных в трёх городах на востоке Японии – Сайтаме, Тибе и Йокогаме, а также в двух городах на западе – Осаке и Кобе, истцы требуют от стороны Meta Platforms выплаты в общей сложности около 435 миллионов йен в качестве компенсации ущерба.
Они утверждают, что их заманили в инвестиции с помощью поддельных объявлений, размещенных на платформах социальных сетей Meta Facebook и Instagram, и они стали жертвами мошенничества. Максимальная сумма денег, переведенная жертвами, превысила 100 миллионов йен.
«Хотя сторона Meta утверждает, что удалить сомнительную рекламу сложно, мы хотим показать, что оставлять поддельную рекламу незаконно», – заявил на пресс-конференции после подачи иска в окружной суд Осаки Кокуфу Ясумити, возглавляющий команду юристов истцов.
Истцы утверждают, что компания Meta несёт ответственность за то, что не уделяла должного внимания таким объявлениям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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